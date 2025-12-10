Болгария не будет экстрадировать в Ливан россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Софийский городской суд отказался экстрадировать в Ливан российского бизнесмена Игоря Гречушкина, передает BTA. Мужчина обвиняется в причастности к организации взрыва в порту Бейрута в 2020 году. Предприниматель был задержан в Болгарии в сентябре на основании международного ордера Интерпола.

Ливанская сторона не предоставила гарантий, что Игорь Гречушкин не будет приговорен к смертной казни, сообщила адвокат обвиняемого Екатерина Димитрова. Прокурор Ангел Канев заявил, что будет обжаловать решение суда в ближайшую неделю.

Взрыв в Бейруте произошел в результате детонации около 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры. По версии ливанских властей, судно, перевозившее вещество, принадлежало Игорю Гречушкину. В результате взрыва погибли 215 человек, 6 тыс. пострадали. Было разрушено более 6 тыс. зданий.