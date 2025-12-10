В Уфе подросток выпала из окна школы и оказалась в реанимации

Прокуратура Ленинского района Уфы проводит проверку по факту падения ученицы седьмого класса из окна второго этажа школы №4.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, после происшествия школьницу доставили в больницу. По данным регионального минздрава, семиклассницу госпитализировали в детскую клиническую больницу №17 в тяжелом состоянии. По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, пострадавшая находится в реанимации. Министр «взял ее состояние под личный контроль».

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, оценит действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Майя Иванова