Присяжные признали виновными подсудимых по делу об убийстве пермского бизнесмена

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении пермяков, обвиняемых в пособничестве, подстрекательстве и организации убийства бизнесмена Александра Лукова. Вместе с тем присяжные решили, что подсудимые заслуживают снисхождения. 15 декабря судья Олег Ахматов проведет обсуждение последствий вынесенного вердикта. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Напомним, Александр Луков был застрелен в Перми 5 октября 2023 года возле бара на улице Первомайской. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства, был задержан и арестован его бизнес-партнер Руслан Шардаков. Обвиняемыми по делу также стали Роман и Андрей Широковы. Все трое были взяты под стражу.

Находясь в СИЗО, один из обвиняемых — Роман Широков подписал контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО, где погиб 6 июня 2025 года. Остальные двое обвиняемых предстали перед судом присяжных.

Согласно открытым данным, Александр Луков выступал учредителем двух юридических лиц: ООО «Лодочка» (зарегистрировано по адресу: ул. Первомайская, 14, занимается розничной торговлей продуктами питания) и ООО «Аспект-Профит» (занимается добычей нефти и нефтяного (попутного) газа). Бар, возле которого было совершено преступление, расположен на железнодорожной станции «Молодежная» (Орджоникидзевский район).