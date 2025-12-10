Более 7 тыс. школьников в Курской области прошли обучение по минной безопасности

В Курской области завершился цикл занятий по минной безопасности, организованный для школьников Российским Красным Крестом (РКК). Об этом сообщил на пресс-конференции председатель РКК Павел Савчук.

По его словам, в 2025 году в рамках курса первой помощи организация впервые внедрила модуль по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов. «Уже более 7 тыс. школьников в Курской области прошли обучение и знают, как вести себя, если обнаружат подозрительный предмет»,— рассказал господин Савчук.

Он подчеркнул, что такие знания приобретают особую значимость на фоне возвращения семей в приграничные населенные пункты, откуда они ранее были эвакуированы. «Эти знания могут действительно спасти жизни»,— отметил глава РКК.

Павел Савчук также призвал жителей при планировании возвращения домой опираться исключительно на проверенные источники информации. «Пожалуйста, используйте официальные данные региональных и муниципальных властей, чтобы убедиться, что возвращение в конкретный населенный пункт безопасно для вашей семьи»,— сказал он.

В июле этого года Павел Савчук сообщал, что за прошедший учебный год свыше 2,6 тыс. школьников из Курской области прошли занятия по первой помощи и минной безопасности.

Михаил Спиридонов