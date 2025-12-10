В Оренбуржье число заболевших гриппом за неделю увеличилось в 1,8 раза
По сравнению с предыдущей неделей число заболевших гриппом в Оренбургской области увеличилось в 1,8 раза. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уровень заболеваемости в Оренбургской области остается высоким. За минувшие семь дней в регионе зарегистрировано 19,1 тыс. случаев гриппа и острых респираторных инфекций.
Наиболее часто в Оренбургской области выявляется вирус гриппа А (H3N2), при этом случаи заражения вирусом гриппа B встречаются редко. Также в регионе продолжают активно циркулировать вирусы, не связанные с гриппом. Доля новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общем числе респираторных заболеваний по итогам 49-й недели в Оренбуржье составила 0,5%.