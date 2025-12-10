Задержки 13 рейсов «Ижавиа» были вызваны поломкой самолета

В период с 5 по 10 декабря 13 рейсов авиакомпании «Ижавиа» были задержаны из-за поломки Boeing 737-800. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Синельников в Telegram-канале.

Boeing 737-800 RA-73185, выполняющий регулярные рейсы, выбыл из-за неисправности 6 декабря. Поскольку такой же самолет проходит ежегодное плановое обслуживание с 26 октября по 16 декабря, расписание рейсов сбилось.

«Для ликвидации сбоя в расписании авиакомпания привлекла к выполнению регулярных рейсов резервные воздушные суда Як-42Д и воздушные суда авиакомпаний-партнеров: NordStar, Smartavia, Red Wings, ЮВТ Аэро, Nordwind»,— написал господин Синельников.

Во время сбоев в расписании пассажиров оповещали заблаговременно, на период задержки они обеспечены питанием и напитками. С 5 по 8 декабря гостиницами воспользовались 188 пассажиров, сообщил гендиректор «Ижавиа».

При этом были зафиксированы проблемы с дозвоном пассажиров на горячую линию авиакомпании и поиском представителей в Санкт-Петербурге. Кроме того, проблемы решались с 60 пассажирами из-за меньшей компоновки воздушных судов 9 декабря.