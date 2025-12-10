Российские традиции в новой линейке LOUVE

Бренд LOUVE представил новогоднюю капсулу A La Russe, вдохновленную современным прочтением российских традиций. Линейка включает вечерние платья, среди которых — атласная модель с ручной драпировкой и французским ажуром, а также версия из золотого ламе на тонких бретелях. Дизайнеры сделали акцент на актуальные для 2026 года тренды: змеиная кожа, прозрачность и кружево (например, юбка из натуральной кожи питона или минималистичный топ). Дополняет капсулу кожаный жакет-корсет с прилегающим кроем, который предлагается сочетать с бархатной юбкой, декорированной кружевом с цветочным мотивом. Основная цветовая палитра коллекции выдержана в насыщенных черном и золотом оттенках. Коллекция уже доступна на сайте LOUVE.

