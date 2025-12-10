Ростовская таможня передала МЧС конфискованный автомобиль Mercedes

Ростовская таможня передала МЧС России конфискованный Mercedes-Benz C 300, изъятый за нарушение правил временного ввоза транспортных средств. Автомобиль конфискован в доход государства по решению суда, сообщает пресс-служба Южной таможни.

По данным ведомства, в 2024 году гражданин России оформил временный ввоз машины с грузинскими номерами на таможенном посту Верхний Ларс в Северной Осетии. Затем гражданин передал автомобиль и документы третьему лицу. Позднее правоохранители выявили незаконное пользование транспортным средством.

Согласно таможенному законодательству, временно ввезенные автомобили должны находиться в фактическом владении декларанта. Передача права пользования возможна только при соблюдении условий, установленных законодательством. За нарушение правил передачи временно ввезенных транспортных средств предусмотрен штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. с конфискацией автомобиля.

Константин Соловьев