Сотрудника «Ижводоканала» осудили на 1,5 года условно за разглашение гостайны

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 50-летнему сотруднику МУП «Ижводоканал» за разглашение гостайны постороннему лицу (ст. 283 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что в марте 2023 года сотрудник МУПа узнал на работе сведения, составляющие гостайну, после чего разгласил их лицу, не имеющему к ней доступа. О причинах распространения информации не сообщается. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Работник «Ижводоканала» признал свою вину. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, возложив ряд обязанностей.