Депутат от «Единой России» из Цимлянска умер в СИЗО после обвинений в подкупе

Депутат от «Единой России» Геннадий Краснянский скончался в следственном изоляторе в ночь на 10 декабря, находясь под арестом по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает издание Donday со ссылкой на собственный источник.

Господин Краснянский, который также являлся директором ООО «Коммунальщик», был арестован в конце ноября в Цимлянске. По версии следствия, политик пытался получить поддельное разрешение на оружие, за что заплатил руководителю учреждения дополнительного профессионального образования.

Суд определил содержание под стражей в качестве меры пресечения до середины января 2026 года. Однако региональные СМИ сообщили о кончине депутата, которая произошла в ночное время 10 декабря.

На данный момент информация официально не подтверждена.

Валентина Любашенко