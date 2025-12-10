Популярный мультимедийный интернет-сервис Pinterest представил 21 тренд на 2026 год. Аналитики сервиса выделили их, ориентируясь на популярные среди пользователей изображения и стили. По подсчетам самого сервиса, около 88% трендов, которые он прогнозировал в последние шесть лет, оправдались и действительно стали популярными.

Довольно много трендов связано с гламуром: он может быть как несколько декадентским, в стиле 1980-х, так и NeoDeco, осовремененной версией эстетики ар-деко, а еще ярким и эксцентричным, это «глючный гламур» (Glitchy Glam) в макияже. Еще один широкий тренд — леса: это и в целом лесная эстетика с оленями, грибами и лесными цветами, и волшебно-магические пейзажи с туманами, руинами и опять же таинственными лесами. Довольно неожиданный тренд — все, связанное с капустой, причем как на столе, так и в интерьере, например посуда в виде капусты.

В тренде будет и все яркое: кричащие интерьеры и немного клоунской стилистики или не менее яркие мармеладные мишки на украшениях, чехлах для телефона или в интерьере. Есть и более «сдержанные тренды», например хаки в одежде или кружева во всем — от воротничков до кухонной посуды. В моде и некоторые виды культуры, прежде всего оперная эстетика с вечерними платьями, драпировками и красными розами, а также поэтическая — перьевые ручки, эстетичные книжки и винтажные пальто.

Также среди популярных стилей — богемные интерьеры с африканской спецификой: текстиль с характерными мотивами, плетеные ковры и посуда. Еще один тренд — изображения и детали интерьера / гардероба в космической и инопланетной стилистике. Другой тренд — нишевая парфюмерия и создаваемые для конкретного человека духи.

«Pinterest — уникальная визуальная платформа, так что при анализе трендов мы смотрели не только на поисковые запросы. Мы оцениваем картину в целом: цвета, эстетики и стили, которые привлекают людей»,— отмечают в сервисе. Многие дизайнеры, фотографы, сценаристы, модельеры и другие представители творческих профессий пользуются Pinterest как источником вдохновения и ориентиром при создании собственных работ или коллекций одежды.

Яна Рождественская