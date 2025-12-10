Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Студенты СПбГПМУ вместо информации об учебе увидели на сайте японскую певицу

На сайте Санкт-Петербургского педиатрического университета вместо обычных разделов для студентов и преподавателей появилась виртуальная японская певица, обратили внимание в 78.ru. В пресс-службе университета «Ъ Северо-Запад» сообщили, что IT-специалисты уже занимаются восстановлением сайта.

Фото: Сайт СПбГПМУ

Под изображением певицы Мику Хацунэ оставили подпись Miku was disgasted (в переводе «Мику испытывала отвращение»). В педиатрическом университете надеются, что доступ к сайту будет восстановлен в ближайшее время. Кто именно причастен к взлому, неизвестно.

Татьяна Титаева

