В Ростове эвакуировали 15 жильцов пятиэтажки из-за пожара

Из-за возгорания в квартире на третьем этаже пятиэтажки в пер. Днепровском в Ростове спасатели эвакуировали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Из-за сильного задымления 15 жильцов дома были эвакуированы, еще троих вывели пожарные. В ходе разведки пожарно-спасательные расчеты обнаружили, что очаг пожара находится на кухне»,— говорится в сообщении ведомства.

Пожар на 10 кв. м ликвидировали 23 огнеборца с привлечением 8 спецмашин. По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание эклектической проводки.

Наталья Белоштейн