«Сбер» представил новую стратегию построения экосистемы на основе жизненных сценариев клиентов. Метриками эффективности такой модели будет уровень удовлетворенности пользователей сервисами, а также рост повторных покупок. Построение экосистемы вокруг жизненных сценариев клиентов — это способ объединить все возможности и сервисы в бесшовное и интуитивно понятное пространство, рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев на конференции «Сделано в "Сбере"».

АвтоВАЗ, несколько лет подряд не раскрывающий финансовую отчетность, планирует завершить год без убытков, заявил глава компании Максим Соколов в интервью «Ведомостям». Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей — операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период.

Минпромторг предложил расширить льготы по налогу на прибыль для производителей электроники. Бенефициарами изменений станут компании, специализирующиеся на выпуске мониторов и проекторов, звуковых, видео- и сетевых плат, а также принтеров и сканеров. Сейчас такими льготами уже пользуются компании при выпуске ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-карт и кассовых аппаратов.

