В Иране проверят «элитные белые сим-карты» для обхода интернет-блокировок

Министр информации и коммуникационных технологий Ирана Саттар Хашеми распорядился провести расследование в отношении так называемых белых сим-карт, которые позволяют обходить установленные государством блокировки соцсетей. Министр пообещал, что результаты расследования будут обнародованы, сообщает издание The New Region.

Расследование проводится по требованию президента Ирана Масуда Пезешкиана, который в минувшее воскресенье заявил, что «белые сим-карты должны стать черными», то есть по ним не должно быть возможности заходить в соцсети.

Началу расследования предшествовал громкий скандал в конце ноября, когда появившаяся у соцсети X новая функция позволила узнавать, из какого региона в нее заходят пользователи. Оказалось, что в соцсеть регулярно заходили пользователи из Ирана, где X и другие платформы заблокированы. Причем владельцы этих аккаунтов, как отмечают СМИ, принадлежат к иранской элите — являются высокопоставленными чиновниками, судьями или имеют связи в правительстве. Общественность возмутилась, обвинив элиту в лицемерии. На фоне скандала часть иранских аккаунтов в X сменила указание локации пользователя, а некоторые из уличенных в обходе блокировок сослались на то, что доступ в X является «профессиональной необходимостью».

Иранские власти запретили соцсети, включая YouTube, Twitter (теперь X), Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), и некоторые мессенджеры еще в 2009 году на фоне масштабных протестов общественности после президентских выборов. За прошедшие годы были периоды ослабления и ужесточения блокировок. В декабре 2024 года был снят запрет с Google Play Store и WhatsApp.

Алена Миклашевская