Кассация отменила решение Пермского краевого суда по делу о контрактах музея PERMM

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске удовлетворил представление прокуратуры на постановление Пермского краевого суда, отменившего решение первой инстанции, которая признала недействительными два контракта музея PERMM с художником Арсением Сергеевым. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Решение о признании недействительными двух контрактов, которые музей современного искусства PERMM заключил в сентябре 2023 года, Ленинский суд Перми вынес в мае 2025 года, удовлетворив иск прокуратуры. Контракты были заключены с художником Арсением Сергеевым как единственным поставщиком на организацию выставок «И да, и нет», за что краевое учреждение выплатило ему 318 тыс. руб. По версии надзорного органа, эта процедура была проведена с нарушением закона. В частности, со стороны PERMM бумаги подписала директор музея Наиля Аллахвердиева, при этом у нее с господином Сергеевым есть двое общих детей. Как посчитали в прокуратуре, контракты были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку между директором и художником сложились «иные близкие отношения». При этом учредитель музея в лице минкульта Прикамья надлежащим образом уведомлен о признаках конфликта не был.

В августе 2025 года краевой суд удовлетворил апелляцию господина Сергеева и отменил решение суда первой инстанции.

