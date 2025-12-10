Умер основатель группы The Four Lads Берни Туриш

Берни Туриш, последний из основателей вокальной группы The Four Lads, скончался в хосписе в городе Норт-Олмстед (штат Огайо) 8 декабря. Ему было 94 года. Об этом сообщает Ideastream.

Музыкальный коллектив The Four Lads был создан в конце 1940-х годов в Торонто, Канада. Пик популярности группы пришелся на 1950–1970-е годы. В активе коллектива более 35 песен, попавших в чарты, из которых 22 вошли в Топ-40 американских хитов. Пять композиций стали миллионными продажами: «Moments to Remember», «No, Not Much», «Standing on the Corner», «Who Needs You?» и «Istanbul (Not Constantinople)». Группа также появлялась в фильмах и телешоу, включая фильм «Автобусная остановка» 1956 года с Мэрилин Монро.

Берни Туриш не только исполнял вокальные партии, но и занимался аранжировками и сочинял песни для The Four Lads. В 1964 году семья переехала в Огайо. Туриш покинул основной состав группы в 1972 году, чтобы проводить больше времени с семьей, но продолжал музыкальную деятельность — создал новый коллектив и давал сольные концерты вплоть до 2018 года. В творчестве ему помогал бывший коллега Конни Кодарини.

За заслуги в музыке Берни Туриш был введен в Зал славы канадской музыки в 1984 году и в Зал славы вокальных групп США в 2003 году.