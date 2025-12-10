Главу района в Башкирии арестовали по обвинению в превышении полномочий

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест до 10 января 2026 года главу Бижбулякского района Артура Зарипова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (пп. «в,е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, глава района поручил признать несколько помещений, не соответствующих требованиям безопасности, в качестве жилых, а затем местные власти передали их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Олег Вахитов