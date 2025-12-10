В Челябинске в суд передали дело 17 участников ОПГ дропперов

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 17 участников преступного сообщества дропперов. Они обвиняются в мошенничестве и получении незаконного дохода в 30 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, житель Челябинска создал преступное сообщество с целью незаконного оборота денег. В 2023-2024 годах он покупал в интернете поддельные паспорта граждан РФ и иностранцев, а также миграционные карты с фотографиями членов группировки . С их помощью подельники оформляли дебетовые карты, после чего продавали неустановленным лицам по цене от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Члены сообщества реализовали как минимум 750 карт и получили от этого незаконный доход в сумме 30 млн руб. По поддельным картам зафиксированы незаконные банковские операции на общую сумму 730 млн руб. Организатор ОПС на полученные деньги купил две квартиры, два автомобиля и дом с земельным участком.

В отношении участников сообщества возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение заведомо поддельного официального документа), ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Имущество организатора стоимостью 10 млн руб. арестовано. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска