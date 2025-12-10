Финразведка заглянет в платежи

Финразведка получит доступ к платежам по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Документ в мае внесло в парламент правительство. По новым правилам, Росфинмониторингу также станут доступны трансакции и через единый QR-код. При этом сам факт передачи этих данных госоргану разглашаться не будет. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что такой доступ позволит финразведке восполнить сведения о переводах в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Банкам тоже станет проще работать, отмечает исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова: «Это никак не отразится на обычных потребителях, но позволит освободить банки от части нагрузки, которая лежит на них в связи с необходимостью мониторить все операции. Поэтому этот механизм скорее оптимизирует, чем ухудшает пользовательский опыт или возлагает нагрузку на банки. Мы не привыкли к тому, что бывают какие-то решения, связанные с оптимизацией, и во всем пытаемся увидеть усложнение.

При оплате товаров с помощью СБП ничего не поменяется, поскольку сегодня обязанности контролировать операции клиентов лежат на кредитных организациях. Эти функции в любом случае выполняются. И если возникнут какие-то вопросы, запросы будут рассылаться не по цепочке банков или отдельным кредитным организациям. Выстроится маршрут передвижения, который нужно проанализировать, чтобы быстрее и качественнее получать необходимы данные. Возможно, что здесь что-то может поменяться только для недобросовестных пользователей, и тогда неправильные схемы переводов будут выявляться оперативнее».

Ко второму чтению Госдума одобрила четыре поправки. Среди них предоставление финразведке права безвозмездно получать информацию об операциях с использованием универсального платежного кода. Законопослушных граждан эти изменения не затронут, подчеркивает адвокат адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов: «Эти поправки никак не распространяются на обычных граждан. У нас есть Росфинмониторинг, НСПК, которые процессят карты "Мир", систему быстрых платежей и QR-коды.

Весь смысл этого закона состоит в том, чтобы дать финразведке право запрашивать данные у НСПК. Раньше такой возможности не было, и они доставали банки с огромным количеством этих запросов. И как я понимаю, эта инициатива появилась даже не с подачи Росфинмониторинга, а от финансовых организаций, которые устали уже отвечать на миллиарды его запросов и предложили перевести их непосредственно на НСПК».

Крупнейшие банки страны неоднократно обращались к финразведке с предложениями, которые направлены на оптимизацию процесса предоставления данных. Впервые эта инициатива была озвучена еще в 2024 году. Однако тогда в Росфинмониторинге отметили, что оператор карты «Мир» не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

