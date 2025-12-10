Башкирия получит более 671 млн рублей на развитие спорта

В будущем году Башкирия получит 671,5 млн руб. по линии Минспорта России — более чем вдвое больше, чем в этом году, написал в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров. По его словам, в республику по проекту «Бизнес-спринт» «уже зашло» 3,9 млрд руб., в том числе на строительство бассейна в Октябрьском и ФОК «Алга» в Стерлитамаке.

Также регион получит 57,3 млн руб. на ежегодные выплаты для 22 тренеров-преподавателей.

Глава кабмина подчеркнул, что с 2019 года в спортивную отрасль республики привлекли более 3,2 млрд руб. На эти деньги построили 12 крупных спортивных центров, установили 68 площадок ГТО, ввели четыре многофункциональные площадки, закупили 20 автобусов, оснастили современным инвентарем спортшколы

Господин Назаров отметил, что в конце ноября Башкирию признали лучшим регионом по развитию спорта на церемонии вручения Национальной спортивной премии в Москве.

Майя Иванова