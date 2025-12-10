Привокзальную площадь Оренбурга, принадлежащую РЖД, передадут городу и реконструируют

В Оренбурге участок привокзальной площади в несколько га, который принадлежит РЖД, планируют передать городу. После этого начнется этап проектирования работ по реконструкции и благоустройству, сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.

Проект реконструкции предусматривает зону отдыха с деревьями, фонтанами, пешеходными зонами и парковками. Проектно-сметную документацию планируют оформить в 2026 году. Также в планах на следующий год выставить на федеральный конкурс по благоустройству территорий обновленную концепцию.

Также в Законодательном собрании обсудили перспективы развития бывших площадей Оренбургского шпалопропиточного завода. На участке площадью 10 га разместят новые городские инфраструктурные объекты со стороны проспекта Братьев Коростелевых. Производственные пути предприятия, необходимые для осуществления железнодорожной деятельности, останутся в распоряжении РЖД.

Руфия Кутляева