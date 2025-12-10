Лыжник, начинавший карьеру в Перми, примет участие в Кубке мира

Российские атлеты Савелий Коростелев и Дарья Непряева официально получили от FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда) статус нейтральных спортсменов. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях, в том числе и в Кубке мира, который состоится в Давосе (Швейцария) с 12 по 14 декабря.

Также спортсмены получили возможность пройти отбор для участия в Олимпийских играх в Италии, которые пройдут в феврале следующего года. В стартах на Кубке мира российские лыжники не участвовали с 2022 года.

22-летний Савелий Коростелев родился в Перми, его мать — бронзовая призерка Олимпийских игр в Ванкувере в командном спринте по лыжным гонкам. Сам господин Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров, победителем и призером Кубка России.