ЦИК утвердил бюджет на следующий год без расходов на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) своим постановлением распределила ассигнования на 2026 год и на плановый период до 2028 года, утвержденные законом о федеральном бюджете. На следующий год в документе заложено 31,285 млрд руб., из которых 23,276 млрд предполагается потратить на выборы депутатов Госдумы.

Их распределением ЦИК займется в особом порядке после того, как будут официально объявлены выборы, напомнил зампредседателя комиссии Николай Булаев. Поэтому из предусмотренных на следующий год средств пока распределено лишь 8,008 млрд руб.

Из этих средств на обеспечение деятельности ЦИКа планируется потратить 1,081 млрд руб., еще 1,503 млрд заложено на обеспечение деятельности избиркомов субъектов РФ. Обеспечение деятельности Федерального центра информатизации и функционирования ГАС «Выборы» обойдется в 4,016 млрд руб., а на развитие ГАС «Выборы» в рамках проекта «Цифровое государственное управление» уйдут еще 1,313 млрд руб. Наконец, на обучение организаторов выборов, повышение правовой культуры избирателей и обеспечение деятельности Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИКе предусмотрено 93,9 млн руб.

В 2027 году на проведение выборов и референдумов планируется потратить 8,050 млрд руб., в 2028-м — 8,350 млрд. Также на этот период резервируются средства в размере 500 млн руб. на возможные довыборы депутатов Госдумы и почти 4 млн руб.— на организацию референдума, если будет зарегистрирована соответствующая инициативная группа.

Анастасия Корня