Цвет года устроил не всех

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, что символизирует нейтральный белый оттенок 2026 года и почему не все оценили цвет Cloud Dancer («Облачный танцор»).

В декабре эксперты Института цвета Pantone уже более 25 лет называют оттенок, который, по их мнению, будет наиболее востребованным и трендовым. Выбор 2026 года впечатлил даже далеких от моды наблюдателей — специалисты сделали ставку на нейтральный белый под названием Cloud Dancer («Облачный танцор»).

Этот цвет, как утверждают в Pantone, подталкивает нас к тому, чтобы мыслить шире, свободнее, быть открытыми для новых возможностей. Цвет облаков, шелковых нитей, листа бумаги как бы напоминает: жизнь — чистый лист, будущее определяем мы сами. Он говорит о стремлении жить в сбалансированном, добром и человечном мире.

Многие мировые бренды все чаще оглядываются на заявление Pantone, чтобы не отставать от повестки и корректировать свои рекламные кампании. Издание Blueprint при этом напоминает, что не хвост виляет собакой: Pantone не назначает главный цвет, а скорее закрепляет сделанный дизайнерами и художниками выбор. Эксперты анализируют подиумные коллекции, новые фильмы авторитетных режиссеров и свежие модели автопроизводителей, которые чутко реагируют на запрос современного покупателя. Конечно, теперь мы встретим еще больше цвета облаков. К тому же многим даже не придется совершать для этого покупки: каждый найдет в своем гардеробе что-то подходящее и посмотрит на это по-новому, пишет The Guardian. Тренд на осознанность и экологичность также заложен в выборе аналитиков, отметили в Pantone.

В TikTok тем временем к выбранному оттенку возникли претензии. Некоторые пользователи обвинили организацию в разжигании ненависти, даже расизме: якобы там насмехаются над человечностью и снова намекают на так называемые хорошие гены. Похоже, критики не могут забыть Сидни Суини в джинсах. Видимо, самое время вдохнуть поглубже, замедлиться и впустить в свою повседневность и мысли как можно больше спокойствия.

