Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как практика получила распространение в США, Европе и даже Советском Союзе.

Всемирная выставка в Чикаго 1893 года прославилась первым в мире колесом обозрения, 20-метровым телескопом и индийским мудрецом Свами Вивеканандой. Он рассказывал, как обрести мудрость и долголетие через учение раджа-йоги, и показывал, как правильно дышать в странных для западного человека позах. Заинтересованным Свами раздавал книги по йоге, которые сам перевел с санскрита на английский. Позже он открыл в США несколько центров йоги.

Поначалу поклонников у индийского учения было немного, но восточная философия учит терпению. В 1960-е, когда европейцы стали искать правду в мудрости Востока, популярность йоги взлетела как на дрожжах. Даже в Советском Союзе, где йога не приветствовалась, ходили по рукам слепые распечатки со странными позами. Бог ведает, сколько людей повредили связки, пытаясь приобщиться к индийскому учению. А всё потому, что информация должна быть свободна — Всемирная выставка тому порукой.

