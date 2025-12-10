Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает истории футболистов Коло Туре и Сильвена Дистена, скрывавших свою звездную карьеру ради любви.

Историй, в которых неизвестные спортсмены пытались выдать себя за звезд или присваивали себе громкие титулы, немало. А вот случаев, где все происходило наоборот, раз, два и обчелся. Казалось бы, зачем известному атлету нужно скрывать свой статус? Ответ оказался прост: порой это единственная возможность развивать любовные отношения. Ивуариец Коло Хабиб Туре выступал за такие клубы, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и, конечно, за сборную. И в тот момент, когда он встретил 22-летнюю прекрасную студентку, уже был счастливо женат и имел двоих детей. Но это не помешало звездному игроку влюбиться в девушку без памяти. Вопрос о том, как быть, возник моментально. Ведь скрыть что-либо известной личности в современном мире практически невозможно. Так, Коло Туре превратился из звезды футбола в обычного бизнесмена Франсуа, который торгует подержанными машинами и звезд с неба не хватает. Туре дарил своей избраннице дорогие подарки и даже сделал предложение руки и сердца. Но девушка случайно увидела его в футболке сборной Кот-д’Ивуара и позвонила журналистам. Так эта история стала достоянием общественности. Кстати, семью после этого игроку удалось сохранить.

Футболист Сильвен Дистен пошел еще дальше: ухаживая за девушкой, он не нашел ничего лучше, чем сказать, что работает молочником. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что темнокожий француз, кстати, под два метра ростом, разъезжал по окрестностям на дорогом Bentley. По версии футболиста, именно на этом авто он развозил своим покупателям свежее молоко. Причем даже когда юная подруга потребовала от центрального защитника объяснений, показав его же фотографию в окружении футболистов «Эвертона», Дистен не дрогнул и заявил, что на фото его брат-близнец. Но вездесущие журналисты открыли девушке глаза, и красивая футбольная история псевдомолочника и юной леди оборвалась.

Владимир Осипов