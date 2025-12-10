Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, чем привлекательна методика и о чем специалисты предупреждают пациентов.

Стволовые клетки и консервированная водородная вода… Также в этом списке у обеспеченных американцев, очарованных идеей долголетия, появилось новое увлечение, и они тратят тысячи долларов на очистку крови от токсинов. Плазмаферез — их новый секретный Грааль, пишет New York Post. Для них это стало наивысшей формой детокса, как капитальный ремонт организма изнутри. Метод заключается в удалении части плазмы, которая может содержать токсины, и замене ее здоровой жидкостью. Российские клиники тоже предлагают такие процедуры, сообщая, что они помогут в лечении неврологических или аутоиммунных заболеваний. Но вот значительный омолаживающий эффект до сих пор не доказан. И в целях профилактики ее следует проводить по назначению врача. Тем не менее к очистке крови в свое время прибегали звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум и известный биохакер Брайан Джонсон. Последний в прошлом году хвастался, что лаборант назвал его плазму «жидким золотом», то есть самой чистой, что он когда-либо видел. Впрочем, в научном сообществе обращают внимание, что некоторые детокс-программы несколько сомнительны, а в некоторых случаях и вовсе вредны. Например, чистка соками или голоданием. Печень, почки и легкие прекрасно сами справляются, конечно, если они здоровы.

