ПСБ запустил цифровой сервис для оформления социальных выплат

ПСБ запустил удобный цифровой сервис, который позволяет оперативно получать любые социальные выплаты на единый счет в банке.

Фото: ru.freepik.com

Оформить положенную выплату можно через портал Госуслуги, мобильное приложение или интернет-банк ПСБ. Пользователи Госуслуг в своем профиле на портале могут выбрать единый счет в ПСБ для начисления социальных выплат в разделе «банковские карты и счета» — «для зачисления социальных выплат». Когда пособие будет назначено, клиент сразу увидит уведомление о получении выплаты в личном кабинете на портале Госуслуг.

В онлайн-банке ПСБ достаточно зайти в свой профиль и выбрать опцию «Госуслуги» — «счет для социальных выплат».

Клиент сразу попадает на нужную страницу портала Госуслуг для оформления выплаты или заполнения онлайн-формы на перевод всех пособий на единый счет в ПСБ.

В следующем году ПСБ планирует расширить перечень опций — в мобильном приложении и интернет-банке клиентам станет доступен калькулятор для предварительного расчета социальной выплаты.

«ПСБ не первый год участвует в государственных проектах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры. Мы заинтересованы в максимально широком внедрении цифровых решений в наших сценариях обслуживания клиентов. Спрос на государственные сервисы в сфере социальной защиты населения через Госуслуги постоянно растет, и все больше наших клиентов используют портал для получения различных пособий и льгот.

Интеграция банковских систем ПСБ с порталом Госуслуг позволяет нам предоставлять финансовые сервисы в удобном цифровом формате.

Объединив целый ряд важных социальных выплат, необходимых на каждом этапе жизни — от рождения ребенка до выхода на пенсию — новый механизм значительно упростит и ускорит получение адресной государственной поддержки нашим клиентам», — отметила Ольга Алексюк, начальник управления инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ.

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912, универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года

