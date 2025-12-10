В Татарстане стоимость новых электрозарядных станций с ИИ составляет 5 млн

Стоимость установки одной электрозарядной станции (ЭЗС) в Татарстане оценивается от 4,5 млн руб. до 5 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе АО «Сетевая компания».

Средний срок окупаемости инвестиций в одну станцию составляет 7–8 лет. Каждая ЭЗС должна приносить годовой доход в диапазоне от 625 тыс. до 643 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что АО «Сетевая компания» в партнерстве с российской компанией E-PROM внедрили в Татарстане 40 современных электрозарядных станций. Отличительной особенностью этих ЭЗС является оснащение системами искусственного интеллекта. Интеграция ИИ призвана оптимизировать работу станций, повысить их эффективность и удобство для пользователей.

