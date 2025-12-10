Акции ЮГК начали расти после заявления ЦБ по поводу оферты миноритариям

Стоимость акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» начала расти 10 декабря после заявления представителя Банка России по ситуации с офертой миноритариям. На пике, по данным, опубликованным на Мосбирже, цена выросла почти на 4,5%. Накануне ценные бумаги ЮГК дешевели.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил в интервью «РИА Новости» о том, что мажоритарный собственник вне зависимости от того, государство это или частное лицо, обязан выставить оферту миноритариям.

«Наша правовая позиция заключается в том, что законодательство содержит четкие нормы на этот счет. Юридических заключений, которые обосновывали бы другую позицию, нам не предоставляли. При приобретении крупного пакета мажоритарный акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них акции. Законодательство не делит возможность выставления оферты в зависимости от того, какое лицо стало собственником – государство или частное лицо. Никакой разницы нет. Надо просто исполнить свою обязанность и действовать дальше», — цитирует издание Владимира Чистюхина.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале октября Банк России выдал Росимуществу, которое в результате национализации стало владельцем основного пакета акций ПАО «ЮГК», ранее принадлежавших Константину Струкову, предписание об обязанности разместить оферту на выкуп ценных бумаг. С этим не согласился Минфин РФ. По мнению замминистра Алексея Моисеева, такие действия противоречат Бюджетному кодексу РФ.