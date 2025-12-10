«В январе традиционно предусмотрены программы для "старта новой жизни"»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие варианты предлагают клиники своим постояльцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olga Bereslavskaya / iStock / Getty Images Фото: Olga Bereslavskaya / iStock / Getty Images

Если вы Новый год решили встретить в Альпах и с размахом, то после него неплохим продолжением программы может стать оздоровительный курорт неподалеку. У подножия гор в Австрии и Швейцарии есть несколько концептуальных центров, где программы действительно выстроены, а не просто названы «детоксом» ради красного словца. VivaMayr на берегу австрийского озеро Вёртерзее — один из самых известных европейских резортов, работающих по методике доктора Майера. Программы там делятся по задачам: восстановление организма, снижение нагрузки на нервную систему, коррекция сна, детокс. В январе у них традиционно предусмотрены программы для «старта новой жизни» — диагностика, индивидуальное питание, физиотерапия, массажи, дыхательные практики.

Австрийский же Lanserhof делает ставку на современные методы восстановления организма: гормональный баланс, работа с иммунитетом, хронострессом, метаболизмом. Из фирменных методов тут и кислородная терапия, и большой блок под названием Gentle Movement. Это подобранные под постояльца спорт и прочие виды физической активности.

Chenot Palace Weggis на берегу Люцернского озера работает по фирменной системе доктора Шено: гидротерапия, обертывания, лимфодренаж, физиотерапия, диагностические тесты и питание, составленное под биохимию гостя. В январе у них можно пройти программу Detox и Advanced Detox — это не только мягкая очистка, но и восстановление энергии, нормализация сна. Как говорится, то, что доктор прописал, то есть то, что доктор Шено прописал.

