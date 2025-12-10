Деньги не пахнут… соляркой

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о тракторе Roadrunner, бульдозере Moonlander и экскаваторе Bladerunner.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LUMINA Фото: LUMINA

Тяжелая строительная техника сжигает деньги, даже когда не работает. Затраты на топливо составляют от 30% до 50% всех операционных расходов, сообщают специалисты Carolina Cat. Машины могут проводить на холостом ходу до 40% рабочего времени, добавляют аналитики Trackunit. Эти соотношения подтверждают и российские источники, в частности, база знаний компании «Скаут» или данные Росстата. Добавьте к упомянутым расходам затраты на логистику ГСМ, риски хищения на удаленных объектах. В общем, перемены в индустрии назрели сами собой.

Радикальный выход предлагает американский стартап Lumina через полный отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических. За такой подход бренд уже получил прозвище «Tesla в мире тяжелой техники». На сайте производителя представлено три ключевых модульных платформы: Roadrunner — по сути, колесный трактор, Moonlander — гусеничный бульдозер, а также Bladerunner — гусеничный экскаватор. Каждая из них, в зависимости от конфигурации и навесного оборудования, может выполнять роль различной спецтехники — от бульдозера с самым широким в мире отвалом низкого давления на грунт до тягачей, кранов, траншейных экскаваторов и буровых установок. Все работают от батарей и на собственной программной экосистеме.

Для оценки возможностей своих машин Lumina сравнивает производительность флагмана Moonlander с четырtхметровым гигантом Cat D9. При этом габариты «электрички» ближе к более компактному D6. Кроме того, новинки обходятся без гидравлики. Электроприводы не только снижают число движущихся частей, но и дают мгновенный крутящий момент. Отдельного внимания заслуживает дизайн машин Lumina. Во-первых, производитель разорвал связь с традициями, отказавшись от привычного для индустрии жtлтого цвета и массивных решtток. Облик Moonlander можно описать как суровый индустриальный минимализм, напоминающий луноходы или технику из научной фантастики — детские мечты обрели воплощение.

Преимущества строительной электротехники очевидны. Например, бесплатная парковка в Москве. Если без шуток, то речь о нулевых выбросах, заметно более тихой работе и кратном снижении расходов на топливо. Кстати, а что делать, когда сядет батарея? Здесь инженеры Lumina уже подумали и создали зарядную станцию Powerpack P1000. Это гигантский пауэрбанк емкостью 1 МВт и размером с морской контейнер. Может заряжать до четрыех машин одновременно. Простоев нет, потерь на топливе нет, шума заметно меньше, красивые машины.

Александр Леви