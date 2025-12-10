Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как изменилась модель по сравнению с предшественниками.

Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Марка Mercedes-Benz презентовала кроссовер GLB нового поколения. Если раньше этот автомобиль мог теоретически интересовать нас как потенциальных покупателей, то после введения новых правил расчета утильсбора скорее как тенденция мирового автомобилестроения. И тут действительно есть из чего сделать выводы. Внешне кроссовер изменился мало. Все же дизайнерам Mercedes-Benz, которых уже без малого два десятка лет возглавляет Горден Вагенер, каким-то волшебным образом удается сделать так, что, глядя на самые разные модели разных поколений, возникает чувство, что рисовала их одна рука. Тем не менее относительно прежнего поколения автомобиль немного прибавил в габаритах. Что касается интерьера, то тут на себя, конечно же, обращает внимание цифровой кокпит Superscreen с тремя экранами на передней панели. Медиасистема снабжена искусственным интеллектом от Microsoft и Google, а также игровым движком Unity.

Но главное, конечно же, в силовых агрегатах. Новый Mercedes-Benz GLB стартует на рынке исключительно с электрической силовой установкой и, по сути, приходит на замену модели EQB. Но если раньше планировалось, что он и останется исключительно на батарейках, то сейчас решено, что позже появятся версии с гибридными установками, состоящими из бензиновых моторов и интегрированных в коробку электродвигателей. Такое вот еще одно свидетельство того, что полный переход автомобильного транспорта на электроэнергию откладывается на неопределенное время.

Пока же характеристики Mercedes-Benz GLB таковы: моноприводная модель развивает 272 л.с., топовый полноприводный GLB 350 4matic — 349 л.с. Дальность хода на одном заряде батареи — 615 и 630 км соответственно. Максимальная скорость и у той, и у другой версии — 210 км/ч. Поставки Mercedes-Benz GLB начнутся весной будущего года. Прием заказов уже открыт, в Германии цена кроссовера начинается от €59 тыс.

Дмитрий Гронский