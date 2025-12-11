Новосибирские волейболисты потерпели первое домашнее поражение в сезоне

Волейболисты новосибирского «Локомотива» потерпели первое домашнее поражение в российской Суперлиге сезона 2025/2026. Они уступили клубу «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Матч на «Локомотив Арене» состоялся 11 декабря. Хозяева уверенно выиграли первый сет, но затем гости перехватили инициативу. Итоговый счет — 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25). «Полностью провалили атаку в краях. Нельзя ожидать, что ты выиграешь с такой игрой»,— признал после матча главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).

Другие сибирские команды с разным успехом провели матчи 12-го тура Суперлиги. Красноярский «Енисей» в гостях обыграл нижегородский «Горький» 3:1, а кемеровский «Кузбасс» уступил в столице Республики Татарстан лидеру чемпионата — «Зениту-Казань» — 0:3.

Валерий Лавский