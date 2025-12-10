В Озерске завели дело о незаконных премиях в муниципальном предприятии

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий пока неустановленными сотрудниками Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ) Озерска. Признаки преступления выявили в ходе проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Озерска обнаружила, что в 2022-2025 годах должностные лица предприятия заключили контракт на проектирование котельной в поселке Метлино за 7 млн руб. без согласия учредителя — администрации Озерска. Кроме того, сотрудникам ММПКХ выплатили в качестве премий и займов 10 млн руб., хотя предприятие имело долги перед поставщиками коммунальных ресурсов.

Ход расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ прокуратура поставила на контроль.

Виталина Ярховска