Организатора гонок внедорожников в Удмуртии оштрафовали за углубление русла реки

Организатору гонки внедорожников «Сарапульский ухаб» назначили штраф за изменение русла реки Яромаски в Сарапульском районе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

«Агрессивный стиль езды по бездорожью привел к углублению русла реки, перемещению плодородного слоя почвы на подъездных путях»,— говорится в сообщении. По данным минприроды Удмуртии, решений об изменении русла, дна и берегов реки бизнесмену не выдавалось.

Прокурор Сарапульского района вынес постановление о возбуждении административного дела о самовольном занятии и использовании водного объекта (ст. 7.6 КоАП). Суд назначил организатору гонок штраф в размере 30 тыс. руб.

«Сарапульский ухаб» проходил в начале сентября. В ходе гонки участники преодолевали различные препятствия, в их числе брод, грязевые лужи и другие сложные участки. Классы гонок: «Стандарт Нива», «Стандарт УАЗ», «Спорт Нива», «Спорт УАЗ» и «Супер Спорт».