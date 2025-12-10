ФМБА: 65% ветеранов СВО имеют проблемы со слухом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что у 65% ветеранов боевых действий наблюдаются проблемы со слухом. Агентство получило данные по итогам медицинского исследования среди 2,5 тыс. участников СВО в 32 регионах.

Госпожа Скворцова указала, что по итогам исследования были отобраны участники боевых действий, которым необходимы высокотехнологичные операции, в том числе кохлеарная имплантация — хирургическое восстановление слуха, в ходе которого в улитку внутреннего уха устанавливается специальный прибор.

«Сейчас более 400 ветеранов получили такие высокотехнологичные операции и восстановили слух»,— указала госпожа Скворцова. Предполагается, что в 2026 году ФМБА охватит аналогичным исследованием еще 20 регионов и окажет помощь ветеранам, имеющим нарушения слуха.

Полня потеря слуха или глубокая тугоухость (3-4 степени) является основанием для получения инвалидности, чаще всего — III или II группы. Потерявшим слух и зрение присваивают I группу инвалидности. Ранее ФКЦР представлял данные, что среди участников СВО с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм. 14,8% участников СВО с инвалидностью — инвалиды I группы, 26,9% — инвалиды III группы.

Полина Мотызлевская, Степан Мельчаков