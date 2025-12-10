В Приморье в суд передано дело о хищении при реконструкции суда

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замначальника управления судебного департамента в Приморском крае Владимира Савлука. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

«По версии следствия, в мае 2022 года фигурант, достоверно зная, что работы по государственным контрактам в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы на 2013–2024 годы" фактически не выполнены, преследуя цель проявить себя успешным управленцем, подписал акты выполненных работ на реконструкцию здания Артемовского городского суда»,— написано в сообщении прокуратуры Приморья. В действительности здание горсуда в эксплуатацию введено не было, но строительная компания-подрядчик получила полную оплату по контракту. Ущерб федеральному бюджету оценивается в 30,6 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский райсуд Владивостока. К обвиняемому надзорное ведомство предъявило иск о возмещении причиненного ущерба. В отношении подрядчика реконструкции здания суда продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Алексей Чернышев, Владивосток