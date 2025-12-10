Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коллективу прокуратуры Тувы представили нового руководителя

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев представил коллективу прокуратуры Республики Тыва нового руководителя Евгения Ботвинкина. Об этом сегодня рассказали в надзорном ведомстве региона.

Евгению Ботвинкину 60 лет. Он родился в городе Магнитогорске Челябинской области, окончил Свердловский юридический институт. В органах прокуратуры работает с 1989 года. До назначения на должность прокурора Тувы возглавлял надзорное ведомство Ханты-Мансийского автономного округа.

Как писал «Ъ-Сибирь», место прокурора Тувы освободилось 27 октября. Глава надзорного ведомства республики Сергей Дябкин был переведен на равнозначную должность в Якутию.

Илья Николаев

Новости компаний Все