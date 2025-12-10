Коллективу прокуратуры Тувы представили нового руководителя

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев представил коллективу прокуратуры Республики Тыва нового руководителя Евгения Ботвинкина. Об этом сегодня рассказали в надзорном ведомстве региона.

Евгению Ботвинкину 60 лет. Он родился в городе Магнитогорске Челябинской области, окончил Свердловский юридический институт. В органах прокуратуры работает с 1989 года. До назначения на должность прокурора Тувы возглавлял надзорное ведомство Ханты-Мансийского автономного округа.

Как писал «Ъ-Сибирь», место прокурора Тувы освободилось 27 октября. Глава надзорного ведомства республики Сергей Дябкин был переведен на равнозначную должность в Якутию.

Илья Николаев