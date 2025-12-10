Штрафы за безбилетный проезд в пермском транспорте за девять месяцев выросли почти в три раза

За девять месяцев 2025 года сумма административных штрафов за безбилетный проезд составила 34,96 млн руб. Об этом вчера на заседании комитета по экономическому развитию сообщил глава департамента транспорта Анатолий Путин.

За аналогичный период прошлого года сумма штрафов составляла 13,29 млн руб. Также за прошедший период в сравнении с прошлым годом увеличилось количество проверок — с 67,9 тыс. до 97,3 тыс. Составлено 15,8 тыс. протоколов.

Напомним, за 2024 год в городскую казну поступило 23,3 млн руб. штрафов за безбилетный проезд. В феврале депутаты Пермской городской думы рекомендовали департаменту транспорта усилить работу с безбилетниками.