Сбербанк спрогнозировал рост цен на жилье в 2026 году

Цены на недвижимость в России вырастут на 5% в 2026 году. Таким прогнозом поделился первый заместитель председателя правления Сбербанка (MOEX: SBER) Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Ведяхин

«С учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения цены маловероятен и нужен для внутренней оценки устойчивости портфеля», — заявил господин Ведяхин на конференции «Сделано в Сбере» (цитата по «РИА Новости»). Однако он утверждает, что сейчас в России наблюдается «оживление рынка».

Из базового прогноза аналитиков Сбербанка следует, что помимо роста цен на жилье в России на 5%, продажи недвижимости также увеличатся на 7% в сравнении с 2025 годом. По словам господина Ведяхина, Сбербанк «с умеренным позитивом» оценивает перспективы купли-продажи жилья в 2026 году.