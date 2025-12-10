Российский разработчик технологии распознавания лиц получил 40% выручки из-за рубежа

Почти половину выручки (40%) российская VisionLabs, которая занимается развитием технологий распознавания людей и объектов, получила из-за рубежа. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Марков на Российско-Эмиратском бизнес-форуме в Дубае.

По его словам, последние три года делать бизнес на международном рынке «было крайне тяжело», но для компании это важное направление, и она «начала реализовывать научно-технический потенциал российских ученых».

В результате, отметил господин Марков, VisionLabs стала «абсолютным лидером в мире по технологии распознавания лиц». «На сегодняшний день эта стратегия, про которую я сейчас расскажу, примерно привела к тому, что 40% выручки мы получаем из-за рубежа»,— добавил он.

«Вторая важная вещь, которую мы нашли, это то, что у компании должен быть хороший, подтвержденный опыт реализации проектов, не только в России, но и за рубежом. И у нас такой опыт в последние три года появился, потому что наши технологии используются в Сингапуре, наши технологии используются в Пакистане, мы недавно подписали контракт»,— сказал Дмитрий Марков.

Компания VisionLabs основана в 2012 году. Согласно информации на сайте организации, технологии компании используются в 38 странах; 1,7 млн камер по всему миру используют технологии VisionLabs. В международном рейтинге NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) компания занимает первое место по точности распознавания людей и объектов.

Виктория Колганова, Дубай