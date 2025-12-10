Дагестан достроит 120 медицинских объектов к концу 2025 года

Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провел совещание по строительству объектов здравоохранения. Участники обсудили монтаж быстровозводимых модульных фельдшерских пунктов, реконструкцию и ремонт амбулаторий. Работы идут в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба правительства РД.

Министр здравоохранения Ярослав Глазов открыл амбулаторию в селе Новогагатли Хасавюртовского района. Объект полностью завершили. Махмудов потребовал закончить все работы и освоить бюджетные средства до 31 декабря 2025 года.

Некоторые муниципалитеты отстают по срокам. Они не доделали благоустройство территорий вокруг объектов. Вице-премьер выдал протокольные поручения для ускорения и повышения качества работ.

Ранее Ярослав Глазов доложил председателю правительства Абдулмуслиму Абдулмуслимову о прогрессе. Завершили капремонт 30 объектов, 46 объектов почти готовы. Медучреждения получили 171 санитарный автотранспорт и 746 единиц оборудования.

В Дагестане реализуют 10 региональных проектов здравоохранения, девять из них входят в нацпроект. К середине 2025 года освоили 45% средств нацпроектов. Строят и ремонтируют свыше 300 объектов на 14 млрд руб., включая центр экстренной помощи в республиканской клинической больнице.

В ноябре 2025 года ремонтировали 76 объектов. Планировали монтаж 87 быстровозводимых модульных пунктов. В Нижнем Инхо строят двухэтажную больницу на 2500 кв. м за 463 млн руб., она примет более 50 пациентов за смену.

Глава Дагестана Сергей Меликов контролирует процесс. Программа повысит доступность медпомощи и сократит смертность. В 2023 году утвердили план на 75 новых объектов первички до 2030 года за 22 млрд руб.

Станислав Маслаков