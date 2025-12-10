Гострудинспекция Башкирии помогла вернуть 358 млн рублей долга по зарплате

За январь-ноябрь этого года в Башкирии при содействии Гострудинспекции жителям республики выплатили задолженность по зарплате на общую сумму 357,9 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Из них 126 млн руб. в сентябре погасило АО «Башкиравтодор», ситуация с которым находилась на контроле республиканской межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате.

Также в сентябре АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» погасило долг по зарплате за июнь перед 90 работниками в размере около 6,7 млн руб. Задолженность установили во время проверки по факту принятия судом заявления о признании предприятия банкротом.

Кроме того, после вмешательства Гострудинспекции ООО НПФ «ЛЭА» (уфимское предприятие по производству электромонтажных работ) выплатило долг по зарплате 326 работникам за октябрь этого года на сумму более 14 млн руб.

Майя Иванова