Путин выразил президенту Индонезии соболезнования после наводнений на Суматре

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Российский президент выразил господину Субианто соболезнования из-за многочисленных жертв наводнений в Индонезии. По данным индонезийского агентства по чрезвычайным ситуациям, число погибших достигло 964 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прабово Субианто и Владимир Путин на встрече в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Прабово Субианто и Владимир Путин на встрече в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Наводнения в Индонезии и нескольких других странах Юго-Восточной Азии начались в конце ноября. 264 жителей Индонезии считаются пропавшими без вести. Более 1 млн человек были эвакуированы. Самые серьезные последствия наводнений наблюдаются на острове Суматра — в провинциях Ачех, Северная Суматра и Западная Суматра.

Во время встречи с Прабово Субианто господин Путин указал на развитие сотрудничества стран в области энергетики, торговли, сельского хозяйства, гуманитарных связей и в военно-технической сфере. «Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно»,— сказал российский президент (цитата по сайту Кремля).

Господин Субианто пригласил Владимира Путина посетить Индонезию в 2026-м или 2027 году. «Не только же в Индию летать»,— сказал индонезийский президент. Господин Путин принял приглашение.