Бывшего водителя «Башавтотранса» признали виновным в гибели двух человек в ДТП

Кумертауский межрайонный суд признал 59-летнего бывшего водителя АО «Башавтотранс» виновным в гибели двух человек в результате ДТП и приговорил к трем годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Инцидент произошел в темное время суток на трассе Уфа — Оренбург. Подсудимый, управляя автобусом с пассажирами, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel Astra. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте аварии.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину частично.

Частично удовлетворены и гражданские иски потерпевших: «Башавтотранс» должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб. каждому из пострадавших.

Олег Вахитов