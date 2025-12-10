«Ведомости»: Минпромторг хочет расширить список льготников по налогу на прибыль

Минпромторг предложил расширить список льготников по налогу на прибыль и страховым взносам. В группу получателей налоговых льгот могут войти производители мониторов и проекторов, принтеров и сканеров, а также звуковых, видео- и сетевых плат. Предложения о расширении перечня были направлены консорциуму «Вычислительная техника» (АНО ВТ) для обсуждения, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сейчас для отдельных компаний, производящих электронику, действует льготная ставка по налогу в размере 8% и по страховым взносам — 7,6%. К таким компаниям относятся производители ноутбуков, смартфонов, планшетов, смарт-карт и кассовых аппаратов. Для получения льгот выпускаемая продукция должна соответствовать определенному постановлением правительства перечню отраслей (№ 1310 от 2022 года). Производитель должен быть включен в реестр компаний, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Льготы предоставляются производителям, у которых профильный вид деятельности приносит не менее 70% дохода.

По словам источника издания, список получателей льгот сильно не расширится, так как производств звуковых, видео- и сетевых карт в России фактически нет. Производители мониторов чаще всего выпускают ноутбуки и уже подпали под льготу. Принтеры в России производят компании «Катюша принт» и Fplus, последние уже выпускают смартфоны и получают льготу по налогу.

По мнению собеседника издания, производители монопродукта должны быть больше других заинтересованы в изменениях. Он отметил, что налоговые льготы уже были достаточно сбалансированными, и такое расширение, скорее всего, поможет только узкому кругу производителей.