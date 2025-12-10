Недострой на Октябрьской площади предложили украсить к Новому году

Депутат муниципалитета Ярославля Михаил Редков предложил с помощью проектора украсить объект незавершенного строительства на Октябрьской площади, который местные жители называют «Мордором». Идея была озвучена на заседании комиссии муниципалитета в ходе обсуждения украшения города к Новому году.

«На Октябрьской площади установлена новогодняя инсталляция, и на фоне нее стоит наш "Мордор". Моя команда готова будет поучаствовать материально в том, чтобы его украсить: купить проектор и на здании разместить новогодний узор. Давайте предложим собственнику и окажем посильную помощь»,— сказал господин Редков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что недострой был изъят у застройщика и продан на торгах ООО «ЦентрТорг плюс». Компания решила достраивать здание как жилой дом. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона выдало разрешение на достройку дома, которое будет действовать до 10 апреля 2027 года.

Алла Чижова