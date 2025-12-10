Бойца ВСУ приговорили к пожизненному за убийство двух военнопленных

Верховный суд ДНР вынес приговор бойцу ВСУ Игорю Скубаку по делу об убийстве двух российских военнопленных. Его признали виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической вражды, а также в жестоком обращении с военнопленными. Фигуранта приговорили к пожизненному, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Согласно фабуле дела, Скубак убил военнослужащих 10 июня 2025 года. Тогда он с сослуживцами удерживал опорный пункт между поселком Отрадное и селом Комар в ДНР.

Никита Черненко